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Blurred backgroundLa nouvelle faisant état d’une fuite d’hélium gazeux depuis l’atmosphère de LHS 1140b a propulsé cette exoplanète hors des pages des revues scientifiques pour l’amener dans les médias grand public.
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SEULS DANS L'UNIVERS ?

1 octobre 2026

Une vie extraterrestre ? Pourquoi l'exoplanète LHS 1140b titille les scientifiques 

À quelque 50 années-lumière de la Terre, l’exoplanète LHS 1140b intrigue les astronomes : située dans la zone habitable de son étoile, elle pourrait posséder une atmosphère secondaire et des conditions compatibles avec la présence d’eau liquide. La détection possible d’hélium constitue un indice prometteur, mais encore fragile : une seconde observation ne l’a pas confirmé. L’étude de ce monde pourrait néanmoins aider à mieux comprendre les atmosphères des planètes potentiellement habitables.

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MOTS-CLES

Gliese 1214b , LHS 1140b , planète , soleil , vie extraterrestre , formes de vie , scientifique , découverte , recherche , travaux

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jon Willis

Jon Willis est professeur agrégé, au Département de physique et d’astronomie, de l'Université de Victoria.

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