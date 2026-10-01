SEULS DANS L'UNIVERS ?

Une vie extraterrestre ? Pourquoi l'exoplanète LHS 1140b titille les scientifiques

À quelque 50 années-lumière de la Terre, l’exoplanète LHS 1140b intrigue les astronomes : située dans la zone habitable de son étoile, elle pourrait posséder une atmosphère secondaire et des conditions compatibles avec la présence d’eau liquide. La détection possible d’hélium constitue un indice prometteur, mais encore fragile : une seconde observation ne l’a pas confirmé. L’étude de ce monde pourrait néanmoins aider à mieux comprendre les atmosphères des planètes potentiellement habitables.