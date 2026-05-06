CLIMAT

6 mai 2026

Une vague de chaleur marine massive a provoqué l'effondrement des récifs coralliens des Caraïbes

Les récifs coralliens des Caraïbes, longtemps résistants malgré les menaces, ont franchi un point de non-retour : la vague de chaleur de 2023-2024 et une maladie dévastatrice ont accéléré leur érosion, transformant des écosystèmes vitaux en zones de déclin. Entre urgence climatique et limites de la restauration, leur survie dépend désormais de solutions radicales.