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CLIMAT

6 mai 2026

Une vague de chaleur marine massive a provoqué l'effondrement des récifs coralliens des Caraïbes

Les récifs coralliens des Caraïbes, longtemps résistants malgré les menaces, ont franchi un point de non-retour : la vague de chaleur de 2023-2024 et une maladie dévastatrice ont accéléré leur érosion, transformant des écosystèmes vitaux en zones de déclin. Entre urgence climatique et limites de la restauration, leur survie dépend désormais de solutions radicales.

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MOTS-CLES

nature , environnement , CORAIL , Réchauffement climatique

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Chris Perry

Professor in Tropical Coastal Geoscience, University of Exeter

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Lorenzo Alvarez-Filip

Professor of Marine Ecology, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)