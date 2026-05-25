PERCEE MEDICALE

25 mai 2026

Une seule dose de psilocybine permettrait d'atténuer les symptômes de la dépression pendant des mois, selon une étude

Une seule dose de psilocybine a permis de réduire les symptômes de la dépression en quelques jours, avec des effets bénéfiques qui ont duré plus de trois mois par rapport à un placebo, selon notre nouvelle étude.