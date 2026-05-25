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Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)
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PERCEE MEDICALE

25 mai 2026

Une seule dose de psilocybine permettrait d'atténuer les symptômes de la dépression pendant des mois, selon une étude

Une seule dose de psilocybine a permis de réduire les symptômes de la dépression en quelques jours, avec des effets bénéfiques qui ont duré plus de trois mois par rapport à un placebo, selon notre nouvelle étude.

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MOTS-CLES

Psilocybine , médecine , Dépression , traitement , médicament , Santé , symptômes , étude , placebo

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Johan Lundberg

Johan Lundberg est professeur adjoint, psychiatrie, Karolinska Institutet.

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Hampus Yngwe

Doctorant en psychiatrie, Karolinska Institutet

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