PERCEE MEDICALE
25 mai 2026
Une seule dose de psilocybine permettrait d'atténuer les symptômes de la dépression pendant des mois, selon une étude
Une seule dose de psilocybine a permis de réduire les symptômes de la dépression en quelques jours, avec des effets bénéfiques qui ont duré plus de trois mois par rapport à un placebo, selon notre nouvelle étude.
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MOTS-CLESPsilocybine , médecine , Dépression , traitement , médicament , Santé , symptômes , étude , placebo
THEMATIQUESMedecine
A PROPOS DES AUTEURS
Johan Lundberg est professeur adjoint, psychiatrie, Karolinska Institutet.
Doctorant en psychiatrie, Karolinska Institutet
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A PROPOS DES AUTEURS
Johan Lundberg est professeur adjoint, psychiatrie, Karolinska Institutet.
Doctorant en psychiatrie, Karolinska Institutet