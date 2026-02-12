TRIBUNE

12 février 2026

Une salutaire alternative à la PPE3 à attendre ou à provoquer l'alternance politique

La PPE3 parachève à prix d’or la perversion du système électrique français entamée il y a 26 ans, consistant à obliger le gardien nucléaire de sa production de base à une défense permanente contre des agressions éolienne et solaire de plus en plus dures et de plus en plus erratiques, et à amputer le système de sa production d’ajustement à la demande, essentiellement fossile. Si le financement public des agresseurs n’était pas rapidement orienté vers la greffe d’un nouveau producteur d’ajustement, l’hispanisation de l’approvisionnement électrique français en résultant pourrait conduire à reproduire en pire et en six exemplaires le calamiteux programme EPR de Flamanville.