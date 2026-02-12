TRIBUNE
12 février 2026
Une salutaire alternative à la PPE3 à attendre ou à provoquer l'alternance politique
La PPE3 parachève à prix d’or la perversion du système électrique français entamée il y a 26 ans, consistant à obliger le gardien nucléaire de sa production de base à une défense permanente contre des agressions éolienne et solaire de plus en plus dures et de plus en plus erratiques, et à amputer le système de sa production d’ajustement à la demande, essentiellement fossile. Si le financement public des agresseurs n’était pas rapidement orienté vers la greffe d’un nouveau producteur d’ajustement, l’hispanisation de l’approvisionnement électrique français en résultant pourrait conduire à reproduire en pire et en six exemplaires le calamiteux programme EPR de Flamanville.
André Pellen est Ingénieur d’exploitation du parc électronucléaire d’EDF en retraite, André Pellen est président du Collectif pour le contrôle des risques radioactifs (CCRR) et membre de Science-Technologies-Actions (STA), groupe d'action pour la promotion des sciences et des technologies.
