ENQUETE
2 juillet 2026
Une peste préhistorique pourrait avoir provoqué un effondrement démographique dans l'Europe de l'âge de pierre
Une épidémie majeure de peste a-t-elle provoqué un effondrement prolongé de la population européenne à la fin du Néolithique, il y a environ 5 600 à 4 000 ans ?
5 min de lecture
MOTS-CLESépidémie , peste , population européenne , Néolithique , europe , maladie , déclin démographique
THEMATIQUESScience
Ruairidh Macleod étudie les génomes d'organismes du passé en analysant directement l'ADN (« ADN ancien ») issu de leurs restes conservés, souvent provenant de contextes archéologiques ou géologiques.
Stephen Shennan s'intéresse de longue date à la préhistoire européenne du Néolithique et de l'âge du Bronze ; toutefois, depuis la fin des années 1980, ses recherches se concentrent principalement sur l'application de méthodes et de théories issues de l'étude de l'évolution biologique pour appréhender la stabilité et le changement culturels comme un processus évolutif, poursuivant ainsi une démarche initiée par les travaux de Cavalli-Sforza et Feldman, ainsi que de Boyd et Richerson.
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Ruairidh Macleod étudie les génomes d'organismes du passé en analysant directement l'ADN (« ADN ancien ») issu de leurs restes conservés, souvent provenant de contextes archéologiques ou géologiques.
Stephen Shennan s'intéresse de longue date à la préhistoire européenne du Néolithique et de l'âge du Bronze ; toutefois, depuis la fin des années 1980, ses recherches se concentrent principalement sur l'application de méthodes et de théories issues de l'étude de l'évolution biologique pour appréhender la stabilité et le changement culturels comme un processus évolutif, poursuivant ainsi une démarche initiée par les travaux de Cavalli-Sforza et Feldman, ainsi que de Boyd et Richerson.