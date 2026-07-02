Une peste préhistorique pourrait avoir provoqué un effondrement démographique dans l'Europe de l'âge de pierre

Stephen Shennan s'intéresse de longue date à la préhistoire européenne du Néolithique et de l'âge du Bronze ; toutefois, depuis la fin des années 1980, ses recherches se concentrent principalement sur l'application de méthodes et de théories issues de l'étude de l'évolution biologique pour appréhender la stabilité et le changement culturels comme un processus évolutif, poursuivant ainsi une démarche initiée par les travaux de Cavalli-Sforza et Feldman, ainsi que de Boyd et Richerson.