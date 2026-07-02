POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un archéologue de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) travaille sur un site funéraire souterrain du Néolithique datant de 3500 à 3000 av. J.-C. à Saint-Memmié, dans le centre-est de la France, le 20 novembre 2019. Image d'illustration
See image caption
See copyright

ENQUETE

2 juillet 2026

Une peste préhistorique pourrait avoir provoqué un effondrement démographique dans l'Europe de l'âge de pierre

Une épidémie majeure de peste a-t-elle provoqué un effondrement prolongé de la population européenne à la fin du Néolithique, il y a environ 5 600 à 4 000 ans ?

Photo of Ruairidh Macleod
Photo of Stephen Shennan
Ruairidh Macleod Go to Ruairidh Macleod page et Stephen Shennan Go to Stephen Shennan page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

épidémie , peste , population européenne , Néolithique , europe , maladie , déclin démographique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Ruairidh Macleod image
Ruairidh Macleod

Ruairidh Macleod étudie les génomes d'organismes du passé en analysant directement l'ADN (« ADN ancien ») issu de leurs restes conservés, souvent provenant de contextes archéologiques ou géologiques.

Stephen Shennan image
Stephen Shennan

Stephen Shennan s'intéresse de longue date à la préhistoire européenne du Néolithique et de l'âge du Bronze ; toutefois, depuis la fin des années 1980, ses recherches se concentrent principalement sur l'application de méthodes et de théories issues de l'étude de l'évolution biologique pour appréhender la stabilité et le changement culturels comme un processus évolutif, poursuivant ainsi une démarche initiée par les travaux de Cavalli-Sforza et Feldman, ainsi que de Boyd et Richerson.

Populaires

1Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
2De « Hamza la douane » du canal Saint-Martin aux tueurs de Louis, portrait d’une génération que la France est devenue incapable de gérer
3Euthanasie : ces 7 dispositions votées par l’Assemblée nationale qui ouvrent la voie aux pires dérives enregistrées à l’étranger
45,4,3, 2… quand des volcans que les scientifiques pensent éteints depuis des milliers d’année se réveillent sans prévenir
5La droite veut s’attaquer à l’assistanat pour se différencier du RN : et si elle passait largement à côté du vrai problème ?
6La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
7Pourquoi l’euro numérique est un produit mort-né (et comment il menace nos banques et nos start-ups)