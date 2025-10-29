Origines

Une main fossile d’un parent de l’homme intrigue les scientifiques par son mélange de caractéristiques humaines et simiesques, proches de celles du gorille.

Une découverte exceptionnelle au Kenya bouleverse notre vision du parent éteint de l’homme. Les os de main et de pied, datés de 1,5 million d’années, montrent un être à la fois robuste et agile, bipède accompli, doté de doigts puissants et d’une étonnante combinaison de traits humains et simiesques. Loin du portrait du “primate maladroit”, P. boisei apparaît comme une espèce parfaitement adaptée à son milieu, illustrant que l’évolution humaine n’a jamais suivi une ligne droite, mais un enchevêtrement de voies, entre intelligence, endurance et survie.