Best-Of du 18 au 24 octobre

Science
La découverte d'un crâne vieux de 1,8 million d'années bouleverse la vision de nos origines (Image d'illustration) d'illustration). © Reuters
Origines

Une découverte exceptionnelle au Kenya bouleverse notre vision du parent éteint de l’homme. Les os de main et de pied, datés de 1,5 million d’années, montrent un être à la fois robuste et agile, bipède accompli, doté de doigts puissants et d’une étonnante combinaison de traits humains et simiesques. Loin du portrait du “primate maladroit”, P. boisei apparaît comme une espèce parfaitement adaptée à son milieu, illustrant que l’évolution humaine n’a jamais suivi une ligne droite, mais un enchevêtrement de voies, entre intelligence, endurance et survie.

avec Sally Christine Reynolds
author imageSally Christine Reynolds

Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.

Voir la bio »

Une main fossile d’un parent de l’homme intrigue les scientifiques par son mélange de caractéristiques humaines et simiesques, proches de celles du gorille.

