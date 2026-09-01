POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme tient une pancarte sur laquelle est inscrit « Mon voile, c'est ma liberté » alors qu'elle participe à une manifestation près de la gare du Nord, à Paris, pour protester contre l'islamophobie, le 10 novembre 2019.
See image caption
See copyright

MAUVAISE STRATEGIE ?

1 septembre 2026

Une interdiction du port du voile serait-elle applicable sans déclencher une forme de guerre civile ?

Alors que le Rassemblement national propose d'interdire le voile dans la rue, la mesure risque de braquer la société et d'alimenter le repli communautaire.

Photo of Jérémie Cohen
Jérémie Cohen Go to Jérémie Cohen page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

voile , interdiction , Rassemblement National , RN , proposition de loi , islamisme , assimilation

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Jérémie Cohen image
Jérémie Cohen

Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.

Populaires

1Retraites et dépenses publiques : la lourde erreur de Marine Le Pen sur l’emploi des seniors
2David Lisnard, le candidat libéral que la droite et les médias ne prennent pas encore au sérieux même quand il joue ses universités d'été à guichets fermés
3Ces déséquilibres macroéconomiques massifs qui nous réservent un aller simple pour une crise financière et politique majeure
4Cette équation budgétaire française qui échappe aux candidats à la présidentielle
5Nerd Reich : le livre qui fait froid dans le dos en mettant en lumière les aspirations fascistes d’une partie de la Silicon Valley
6Le pluralisme sans contradicteurs ? À France Inter comme ailleurs, les rédacs ont le haut-le-coeur facile
7La souffrance des enseignants dans une France à côté de la plaque, telle que révélée par l'écrivain (et ancien professeur de Lettres) Yannick Haenel