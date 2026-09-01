MAUVAISE STRATEGIE ?
1 septembre 2026
Une interdiction du port du voile serait-elle applicable sans déclencher une forme de guerre civile ?
Alors que le Rassemblement national propose d'interdire le voile dans la rue, la mesure risque de braquer la société et d'alimenter le repli communautaire.
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MOTS-CLESvoile , interdiction , Rassemblement National , RN , proposition de loi , islamisme , assimilation
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.
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