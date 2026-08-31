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En cas d’absence de coopération internationale entre les principaux pays responsables des déséquilibres, une crise est inévitable.
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EXCEDENTS ET DEFICITS COMMERCIAUX INSOUTENABLES

31 août 2026

Ces déséquilibres macroéconomiques massifs qui nous réservent un aller simple pour une crise financière et politique majeure

Face à une consommation interne atone, Pékin déverse ses excédents commerciaux sur le reste du monde, creusant le déficit américain et menaçant l'industrie européenne de désindustrialisation sous le risque d'une crise globale.

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MOTS-CLES

déséquilibres macroéconomiques , crise économique , Chine , Union européenne , crise financière , déficits , dette , désindustrialistion

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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Charaf Louhmadi

Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».

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