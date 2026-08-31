EQUATION ECONOMIQUE FRANCAISE
31 août 2026
Cette équation budgétaire française qui échappe aux candidats à la présidentielle
Le débat des sept candidats à la présidentielle à la REF m'a intéressé puisque tout le monde a été forcé de parler de l’équation économique française. Pour être franc, certains candidats ont de bonnes intuitions mais personne n’a fermé l’équation budgétaire alors que c'est le sujet central de 2027.
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A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.