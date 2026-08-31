EQUATION ECONOMIQUE FRANCAISE

Cette équation budgétaire française qui échappe aux candidats à la présidentielle

Le débat des sept candidats à la présidentielle à la REF m'a intéressé puisque tout le monde a été forcé de parler de l’équation économique française. Pour être franc, certains candidats ont de bonnes intuitions mais personne n’a fermé l’équation budgétaire alors que c'est le sujet central de 2027.