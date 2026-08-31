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Sept des principaux candidats à l'élection présidentielle française de 2027, au cours de la deuxième journée de « La REF 2026 » (rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF), sur le court de tennis Philippe-Chatrier du site de Roland-Garros à Paris, le 27 août 2026.
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EQUATION ECONOMIQUE FRANCAISE

31 août 2026

Cette équation budgétaire française qui échappe aux candidats à la présidentielle

Le débat des sept candidats à la présidentielle à la REF m'a intéressé puisque tout le monde a été forcé de parler de l’équation économique française. Pour être franc, certains candidats ont de bonnes intuitions mais personne n’a fermé l’équation budgétaire alors que c'est le sujet central de 2027.

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MOTS-CLES

élection présidentielle 2027 , Edouard Philippe , Gabriel Attal , Jean-Luc Mélenchon , Marine le Pen , Raphaël Glucksmann , Bruno Retailleau

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.

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