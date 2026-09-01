Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.

Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)

Il possède également un blog : bonnet d'âne