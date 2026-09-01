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Des enfants sont assis dans leur classe le jour de la rentrée scolaire, à l'école élémentaire Jules-Ferry d'Aytré, le 2 septembre 2019.
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DENI DE REALITE

1 septembre 2026

Rentrée des classes : mais pourquoi une telle incapacité à identifier les causes du naufrage ?

Chute des salaires, réformes perpétuelles et tabou de l'égalitarisme : trois experts décortiquent les causes profondes du déclin de l'école française et l'urgence de refonder la formation enseignante.

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MOTS-CLES

rentrée scolaire , élèves , Enseignants , professeurs des écoles , niveau scolaire , Éducation nationale , réformes , égalitarisme

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Brighelli

Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.

 Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment  La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)

Il possède également un blog : bonnet d'âne

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Baptiste Larseneur

Baptiste Larseneur est expert résident à l'Institut Montaigne sur les questions d'éducation et responsable de projets liés au développement du capital humain et au développement économique des territoires.

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Richard Etienne

Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.

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