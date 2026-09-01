DENI DE REALITE
1 septembre 2026
Rentrée des classes : mais pourquoi une telle incapacité à identifier les causes du naufrage ?
Chute des salaires, réformes perpétuelles et tabou de l'égalitarisme : trois experts décortiquent les causes profondes du déclin de l'école française et l'urgence de refonder la formation enseignante.
15 min de lecture
Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.
Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)
Il possède également un blog : bonnet d'âne
Baptiste Larseneur est expert résident à l'Institut Montaigne sur les questions d'éducation et responsable de projets liés au développement du capital humain et au développement économique des territoires.
Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.
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Jean-Paul Brighelli est professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français.
Il est l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012)
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Baptiste Larseneur est expert résident à l'Institut Montaigne sur les questions d'éducation et responsable de projets liés au développement du capital humain et au développement économique des territoires.
Richard Etienne est professeur en sciences de l'éducation. Il travaille notamment sur le changement en éducation, sur l'éducation du citoyen, ainsi que sur la pédagogie du voyage scolaire.