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Marine Le Pen prononce un discours devant l'Assemblée nationale, à Paris, le 1er octobre 2024.
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TOUT FAUX

31 août 2026

Retraites et dépenses publiques : la lourde erreur de Marine Le Pen sur l’emploi des seniors

Fixer une règle d'or tout en abaissant l'âge de départ à la retraite est une contradiction intenable : l'emploi des seniors constitue le levier macroéconomique le plus puissant pour réduire la dépense publique et stimuler la croissance française.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Emploi , séniors , retraites , dépenses publiques

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Redoulès

Olivier Redoulès est le directeur des Etudes de Rexecode. 

 

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), administrateur de l’Insee, Olivier Redoulès a débuté sa carrière à l’ Insee en 2008, au sein du département de la conjoncture comme économiste et statisticien, avant de rejoindre la Direction générale du Trésor en 2011.

Nommé conseiller financier à l’Ambassade de France en Suède puis en Turquie, il occupe ensuite les postes de Directeur des études économiques (2017-2019) et de Chef économiste (2019-2020) au Medef.

Avant de rejoindre Rexecode, il était Rapporteur général adjoint auprès du Haut Conseil des finances publiques et Conseiller référendaire en service extraordinaire à la première chambre de la Cour des comptes.

Il est par ailleurs membre du conseil d’administration de la Société d'économie politique.

Olivier Redoules a pris la direction du pôle Etudes de Rexecode en octobre 2022. Il est notamment chargé de l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur le système productif, la compétitivité, l'emploi et la croissance.

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