DANS LA TETE DES GEANTS DE LA TECH
30 août 2026
Nerd Reich : le livre qui fait froid dans le dos en mettant en lumière les aspirations fascistes d’une partie de la Silicon Valley
Dans Nerd Reich, le journaliste Gil Durán dénonce l'alliance entre les barons de la tech et l'extrême droite américaine. Mais s’agit-il vraiment d'un projet fasciste ou d'un techno-féodalisme dicté par des intérêts financiers ? Décryptage des dérives, des limites et des réalités de cette stratégie d'influence.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESGil Durán , nerd reich , reich , techno-féodalisme , Silicon Valley , opinions politiques , géants de la Tech , dangers , menaces , fascisme , philosophie , idéologie , suprémaciste , États-Unis , europe , Intelligence Artificielle , Peter Thiel , Dario Amodei , Sam Altman , the nerd reich , Donald Trump , Républicains , Démocrates , Elon Musk , État
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.