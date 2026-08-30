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Un montage photo des portraits de Sam Altman et de Elon Musk (image d'illustration).
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DANS LA TETE DES GEANTS DE LA TECH

30 août 2026

Nerd Reich : le livre qui fait froid dans le dos en mettant en lumière les aspirations fascistes d’une partie de la Silicon Valley

Dans Nerd Reich, le journaliste Gil Durán dénonce l'alliance entre les barons de la tech et l'extrême droite américaine. Mais s’agit-il vraiment d'un projet fasciste ou d'un techno-féodalisme dicté par des intérêts financiers ? Décryptage des dérives, des limites et des réalités de cette stratégie d'influence.

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Gil Durán , nerd reich , reich , techno-féodalisme , Silicon Valley , opinions politiques , géants de la Tech , dangers , menaces , fascisme , philosophie , idéologie , suprémaciste , États-Unis , europe , Intelligence Artificielle , Peter Thiel , Dario Amodei , Sam Altman , the nerd reich , Donald Trump , Républicains , Démocrates , Elon Musk , État

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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