DANS LA TETE DES GEANTS DE LA TECH

Nerd Reich : le livre qui fait froid dans le dos en mettant en lumière les aspirations fascistes d’une partie de la Silicon Valley

Dans Nerd Reich, le journaliste Gil Durán dénonce l'alliance entre les barons de la tech et l'extrême droite américaine. Mais s’agit-il vraiment d'un projet fasciste ou d'un techno-féodalisme dicté par des intérêts financiers ? Décryptage des dérives, des limites et des réalités de cette stratégie d'influence.