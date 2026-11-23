Thème

Franck et Léa décident de s’éclipser d’une routine francilienne pour se ressourcer avec leurs deux enfants dans une nouvelle région très éloignée de la trépidation moderne. Le Nivernais est le lieu choisi, un vieux moulin au confort sommaire mais au charme authentique devient leur refuge, offrant à leur progéniture le loisir d’assouvir leur désir d’accomplissement écologique, à Léa de poursuivre son activité professionnelle parisienne en quittant le nid familial trois jours par semaine, et à Franck l’espoir de retrouver dans cette nature quiescente une source d’inspiration pour son travail de dessinateur en manque de créativité.