ATLANTI'CULTURE
23 novembre 2026
Une histoire d’amours, de Serge Joncour : deux siècles d’amour et de réalisme social
Deux siècles séparent deux histoires d’amours chaotiques en un même lieu. Un beau roman naturaliste empreint de réalisme social
3 min de lecture
Thème
Franck et Léa décident de s’éclipser d’une routine francilienne pour se ressourcer avec leurs deux enfants dans une nouvelle région très éloignée de la trépidation moderne. Le Nivernais est le lieu choisi, un vieux moulin au confort sommaire mais au charme authentique devient leur refuge, offrant à leur progéniture le loisir d’assouvir leur désir d’accomplissement écologique, à Léa de poursuivre son activité professionnelle parisienne en quittant le nid familial trois jours par semaine, et à Franck l’espoir de retrouver dans cette nature quiescente une source d’inspiration pour son travail de dessinateur en manque de créativité.
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESSerge Joncour , Editions Albin Michel , roman
THEMATIQUESCulture
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
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