ATLANTI'CULTURE
2 novembre 2026
Une heure avec Frida Kahlo, de Nicolas Delas : douleur et désir de vivre dans une mise en scène onirique
Danser avec la vie, la douleur et la mort
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).