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ATLANTI'CULTURE

2 novembre 2026

Une heure avec Frida Kahlo, de Nicolas Delas : douleur et désir de vivre dans une mise en scène onirique

Danser avec la vie, la douleur et la mort

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MOTS-CLES

Nicolas Delas , Laurence Ruatti , Cha Godard , La Comédie Bastille

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Claire Poirson pour Culture-Tops

Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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