Une fille noire menacée de décapitation. Mais qui s'en inquiète ?

Christine Kelly, le 27 janvier 2017 à Nanterre, près de Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle a reçu un mail la menaçant. "Tu passeras à la guillotine médiatique". Puis la guillotine médiatique est devenue la guillotine tout court : "ta tête roulera dans le panier".

Pour autant, elle a surmonté sa peur car elle est courageuse. Mais elle aurait besoin de soutiens. Ils manquent à l'appel. Sans doute sont-ils occupés ailleurs.

Elle est noire donc le CRAN et SOS Racisme se seraient honorés en volant à son secours. Rien ! C'est une femme, en conséquence de quoi, les associations féministes auraient dû hurler. Rien !

Vous ne comprenez pas ? Nous non plus. A une époque ou le "privilège blanc" est voué aux gémonies des organisations anti racistes, ce silence interpelle. A un moment ou la moindre atteinte à une femme est dénoncée comme "féminicide", l'absence de réactions des associations féministes surprend et étonne.

Personne ne veut aider cette fille noire qui est menacée de mort. Personne pour exprimer sa solidarité avec elle. Personne pour manifester contre ceux qui lui promettent la guillotine. Une précision peut aider à comprendre. La fille noire s'appelle Christine Kelly et officie sur CNews !

