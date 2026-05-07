TENSIONS A BRUXELLES
7 mai 2026
Une démission au sommet de la diplomatie européenne révèle la bataille rangée qui fait rage à Bruxelles
Le départ d'une figure clé de l'UE révèle une lutte croissante entre les institutions bruxelloises quant à la véritable autorité en matière de politique étrangère.
2 min de lecture
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.