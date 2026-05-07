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Kaja Kallas, Johann Wadephul, Yvette Cooper, Marco Rubio, Jean-Noël Barrot, Anita Anand etToshimitsu Motegi participent à des discussions sur la paix et la sécurité lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à l'abbaye de Vaux-de-Cernay à Cernay-la-Ville, près de Paris, le 27 mars 2026.
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TENSIONS A BRUXELLES

7 mai 2026

Une démission au sommet de la diplomatie européenne révèle la bataille rangée qui fait rage à Bruxelles

Le départ d'une figure clé de l'UE révèle une lutte croissante entre les institutions bruxelloises quant à la véritable autorité en matière de politique étrangère.

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MOTS-CLES

Belén Martínez Carbonell , Kaja Kallas , démocratie , europe , Union européenne , institutions européennes , Bruxelles , rivalité , Ursula Von Der Leyen

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

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