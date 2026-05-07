VOTE DE DEFIANCE
7 mai 2026
Une alliance improbable entre les sociaux-démocrates et les nationalistes de droite a fait tomber le gouvernement pro-Bruxelles à Bucarest
La Roumanie entre dans une nouvelle zone de turbulences politiques. Renversé par une motion de censure portée par les sociaux-démocrates et soutenue par les nationalistes de l’AUR, le gouvernement pro-européen d’Ilie Bolojan paie le coût social de ses réformes budgétaires et de l’inflation persistante.
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MOTS-CLESRoumanie , europe , Politique , défiance , vote de défiance , crise démocratique , stratégie , échec
THEMATIQUESPolitique
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.