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Le Premier ministre roumain, Ilie Bolojan, s'adresse au Parlement à Bucarest le 5 mai 2026.
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VOTE DE DEFIANCE

7 mai 2026

Une alliance improbable entre les sociaux-démocrates et les nationalistes de droite a fait tomber le gouvernement pro-Bruxelles à Bucarest

La Roumanie entre dans une nouvelle zone de turbulences politiques. Renversé par une motion de censure portée par les sociaux-démocrates et soutenue par les nationalistes de l’AUR, le gouvernement pro-européen d’Ilie Bolojan paie le coût social de ses réformes budgétaires et de l’inflation persistante.

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MOTS-CLES

Roumanie , europe , Politique , défiance , vote de défiance , crise démocratique , stratégie , échec

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

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