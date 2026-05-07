VOTE DE DEFIANCE

7 mai 2026

Une alliance improbable entre les sociaux-démocrates et les nationalistes de droite a fait tomber le gouvernement pro-Bruxelles à Bucarest

La Roumanie entre dans une nouvelle zone de turbulences politiques. Renversé par une motion de censure portée par les sociaux-démocrates et soutenue par les nationalistes de l’AUR, le gouvernement pro-européen d’Ilie Bolojan paie le coût social de ses réformes budgétaires et de l’inflation persistante.