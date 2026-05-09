LA FRANCE DES CHEVEUX GRIS
9 mai 2026
La France, cette gérontocratie (dirigée par des vrais faux jeunes…)
La France vieillit, ses dépenses sociales aussi, mais le débat reste politiquement explosif. Derrière la critique de la “gérontocratie”, une question s’impose : peut-on encore réformer un pays gouverné par la peur de froisser ses électeurs les plus assidus ?
13 min de lecture
MOTS-CLESgérontocratie , gouvernement , jeunes , gouvernance
THEMATIQUESPolitique
Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.
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Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.