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Des seniors dans la rue. (Image d'illustration)
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LA FRANCE DES CHEVEUX GRIS

9 mai 2026

La France, cette gérontocratie (dirigée par des vrais faux jeunes…)

La France vieillit, ses dépenses sociales aussi, mais le débat reste politiquement explosif. Derrière la critique de la “gérontocratie”, une question s’impose : peut-on encore réformer un pays gouverné par la peur de froisser ses électeurs les plus assidus ?

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MOTS-CLES

gérontocratie , gouvernement , jeunes , gouvernance

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Lattanzio

Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

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Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.

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