LA FRANCE DES CHEVEUX GRIS

9 mai 2026

La France, cette gérontocratie (dirigée par des vrais faux jeunes…)

La France vieillit, ses dépenses sociales aussi, mais le débat reste politiquement explosif. Derrière la critique de la “gérontocratie”, une question s’impose : peut-on encore réformer un pays gouverné par la peur de froisser ses électeurs les plus assidus ?