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REVUE DE PRESSE PEOPLE

9 mai 2026

Laeticia Hallyday se fait euro-choyer, Laetitia Casta se recase; Rihanna & Asap Rocky s’empétardent; Natalie Portman s’émily-in-parise; Harry Styles chauffe du bassin, Emily Ratajkowski du décolleté; Public voit le Prince Harry capillimplanté

Cette semaine, les hebdos people oscillent entre mémoire, storytelling familial et grandes opérations de reconstruction d’image. Des Windsor aux Beckham, de Laeticia Hallyday à Jennifer Lopez, chacun tente de reprendre le contrôle de son récit sous les projecteurs.

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MOTS-CLES

Revue de presse people , Rihanna , Laeticia Hallyday , Laetitia Casta , le Prince Harry , Charles III , Harry Styles , Emilie in Paris , kris jenner , Ozempic , Natalie Portman , Britney Spears , Kate Moss , Jennifer Lopez , Cameron Diaz , Bianca Censori , Sharon Stone , David Beckham , Romeo Beckham , Cruz Beckham , Meghan et Harry

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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