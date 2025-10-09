Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 5 heures
Bruno Retailleau
Bruno Retailleau © AFP or licensors
La carpe et le lapin

Une “alliance” des droites est-elle possible sans cannibalisation de LR ?

Les lignes bougent au sein de la droite ; Alors que la direction actuelle des Républicains s'était construite sur son refus de suivre l'ancien dirigeant Eric Ciotti dans son alliance avec le RN, Bruno Retailleau sème le doute en défendant une forme de barrage des droites contre la gauche lors d'une élection législative partielle. Un positionnement qui ne va pas sans provoquer de sérieuses frictions internes, tant LR redoute une alliance qui pourrait finir en une cannibalisation par le parti de Marine Le Pen. A raison ? Décryptage.

avec Paul-François PaolietFrédéric Mas
author imagePaul-François Paoli

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). 

author imageFrédéric Mas

Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).

Une “alliance” des droites est-elle possible sans cannibalisation de LR ?

