La carpe et le lapin

Une “alliance” des droites est-elle possible sans cannibalisation de LR ?

Les lignes bougent au sein de la droite ; Alors que la direction actuelle des Républicains s'était construite sur son refus de suivre l'ancien dirigeant Eric Ciotti dans son alliance avec le RN, Bruno Retailleau sème le doute en défendant une forme de barrage des droites contre la gauche lors d'une élection législative partielle. Un positionnement qui ne va pas sans provoquer de sérieuses frictions internes, tant LR redoute une alliance qui pourrait finir en une cannibalisation par le parti de Marine Le Pen. A raison ? Décryptage.