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Blurred backgroundUn soupçon d’amitié, de Philippe Froget
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ATLANTI'CULTURE

5 octobre 2026

Un soupçon d’amitié, de Philippe Froget : loyautés et suspicions à Buenos Aires dans les années 60

Danser le tango avec son ennemi

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MOTS-CLES

Philippe Froget , Chloé Froget , Ariane Brousse , Simon Larvaron , Cyril Romoli , Philipp Weissert , THEATRE ACTUEL LA BRUYERE

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)