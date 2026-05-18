POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La France conserve une expertise élevée sur les technologies innovantes mais a perdu une grande part de ses capacités sur les segments critiques.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

18 mai 2026

Un remède choc pour rebâtir une souveraineté pharmaceutique

Entre la Chine et les États-Unis, qui jouent une partition de long terme, l'Europe devient un ventre mou qui continue d'empiler des dispositifs de gestion de pénurie. Un tribune de Matthieu Hocque et Bertrand Pourroy.

Photo of Matthieu Hocque
Photo of Bertrand Pourroy
Matthieu Hocque Go to Matthieu Hocque page et Bertrand Pourroy Go to Bertrand Pourroy page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

industrie pharmaceutique , souveraineté , Médicaments , sécurité sociale , Critical Medicines Act , Union Européenne

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Matthieu Hocque image
Matthieu Hocque
Politologue

Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“

Bertrand Pourroy image
Bertrand Pourroy

Bertrand Pourroy est analyste au Millénaire.