POINT DE VUE
18 mai 2026
Un remède choc pour rebâtir une souveraineté pharmaceutique
Entre la Chine et les États-Unis, qui jouent une partition de long terme, l'Europe devient un ventre mou qui continue d'empiler des dispositifs de gestion de pénurie. Un tribune de Matthieu Hocque et Bertrand Pourroy.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
Bertrand Pourroy est analyste au Millénaire.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
Bertrand Pourroy est analyste au Millénaire.