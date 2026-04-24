UNE ANALYSE DE STEPHANE ROZES

24 avril 2026

Un projet présidentiel socialiste ambitieux mais décalé avec ce qui travaille en profondeur la nation

En présentant un projet très marqué à gauche, le Parti socialiste tente de se relancer pour 2027. Mais ce retour aux fondamentaux économiques et sociaux apparaît en décalage avec les attentes d’un pays travaillé par des enjeux d’autorité, d’identité et de souveraineté.