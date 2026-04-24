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Chloé Ridel, coordinatrice du programme du Parti socialiste (PS) et eurodéputée, présente le projet politique du parti au siège du PS à Paris le 22 avril 2026.
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UNE ANALYSE DE STEPHANE ROZES

24 avril 2026

Un projet présidentiel socialiste ambitieux mais décalé avec ce qui travaille en profondeur la nation

En présentant un projet très marqué à gauche, le Parti socialiste tente de se relancer pour 2027. Mais ce retour aux fondamentaux économiques et sociaux apparaît en décalage avec les attentes d’un pays travaillé par des enjeux d’autorité, d’identité et de souveraineté.

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MOTS-CLES

Parti Socialiste , PS , gauche , alternance , clivage , réformes , LFI , la France insoumise , Olivier Faure , Jean-Luc Mélenchon , Opposition , François Hollande , 2027 , programme pour 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Rozès

Stéphane Rozès est président de Cap, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de "Chaos, essai sur les imaginaires des peuples", entretiens avec Arnaud Benedetti.

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