UNE ANALYSE DE STEPHANE ROZES
24 avril 2026
Un projet présidentiel socialiste ambitieux mais décalé avec ce qui travaille en profondeur la nation
En présentant un projet très marqué à gauche, le Parti socialiste tente de se relancer pour 2027. Mais ce retour aux fondamentaux économiques et sociaux apparaît en décalage avec les attentes d’un pays travaillé par des enjeux d’autorité, d’identité et de souveraineté.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Rozès est président de Cap, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de "Chaos, essai sur les imaginaires des peuples", entretiens avec Arnaud Benedetti.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Rozès est président de Cap, enseignant à Sciences-Po Paris et auteur de "Chaos, essai sur les imaginaires des peuples", entretiens avec Arnaud Benedetti.