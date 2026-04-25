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Hubert Antoine publie "Un irrésistible penchant" aux éditions Grasset.
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ATLANTI-CULTURE

25 avril 2026

"Un irrésistible penchant" de Hubert Antoine : un roman léger, humoristique, qui avance avec panache… puis trébuche et finit par lasser

Le livre "Un irrésistible penchant" de Hubert Antoine est publié aux éditions Grasset.

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Hubert Antoine , Un irrésistble penchant , roman , livre , littérature , auteur , Grasset

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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