ATLANTI-CULTURE
29 juin 2026
Un hivernage dans les glaces, de Jules Verne
Une adaptation vivante et intelligente d’un petit chef d’oeuvre trop méconnu
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MOTS-CLESculture , livre audio , Jules Vernes , Editions Le Livre Qui Parle , Joël Jarretie , Editions Hetzel
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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