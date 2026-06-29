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Blurred backgroundUn hivernage dans les glaces
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ATLANTI-CULTURE

29 juin 2026

Un hivernage dans les glaces, de Jules Verne

Une adaptation vivante et intelligente d’un petit chef d’oeuvre trop méconnu

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MOTS-CLES

culture , livre audio , Jules Vernes , Editions Le Livre Qui Parle , Joël Jarretie , Editions Hetzel

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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