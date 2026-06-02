HOMMAGE A EDGAR MORIN
2 juin 2026
Un discours de la méthode pour les temps modernes
Il était tôt ce samedi matin du 30 mai 2026 lorsque, prenant mon petit-déjeuner en regardant une des principales chaînes d’infos au sein du paysage audio-visuel français, j’ai appris, peiné, la mort, à l’âge vénérable de 104 ans, de mon vieil et précieux ami Edgar Morin, l’un des derniers géants, parmi les plus estimables, de la pensée des XXe et XXIe siècles.
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MOTS-CLESEdgar Morin , mort , hommage , philosophe , liberté , méthode , entretien , Descartes , Kant , complexité , humanisme
THEMATIQUESPeople
Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.
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Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.