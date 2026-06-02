HOMMAGE A EDGAR MORIN

2 juin 2026

Un discours de la méthode pour les temps modernes

Il était tôt ce samedi matin du 30 mai 2026 lorsque, prenant mon petit-déjeuner en regardant une des principales chaînes d’infos au sein du paysage audio-visuel français, j’ai appris, peiné, la mort, à l’âge vénérable de 104 ans, de mon vieil et précieux ami Edgar Morin, l’un des derniers géants, parmi les plus estimables, de la pensée des XXe et XXIe siècles.