ENQUETE EN COURS
30 septembre 2026
L’un des pilotes de l’avion Flydubai dérouté en Arabie saoudite a tenté de faire s’écraser l’appareil, selon Benyamin Netanyahou
Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l’Arabie saoudite mercredi 30 septembre après une violente altercation entre les deux pilotes. Benyamin Netanyahou affirme que l’un d’eux aurait tenté de provoquer le crash de l’appareil et salue l’intervention de passagers.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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