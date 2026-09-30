ENQUETE EN COURS

L’un des pilotes de l’avion Flydubai dérouté en Arabie saoudite a tenté de faire s’écraser l’appareil, selon Benyamin Netanyahou

Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l’Arabie saoudite mercredi 30 septembre après une violente altercation entre les deux pilotes. Benyamin Netanyahou affirme que l’un d’eux aurait tenté de provoquer le crash de l’appareil et salue l’intervention de passagers.