ATLANTI-CULTURE

31 mars 2026

"Un certain sourire" : un petit roman tendre et cruel - à la Sagan! - servi, ici, par une remarquable lectrice

De : Françoise Sagan Version audio réalisée par les éditions Audiolib parue en 2023 Texte lu par Lola Naymark Durée : 3 h 06 20,90 Euros ; 18,95 Euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1956 chez Julliard 191 pages)