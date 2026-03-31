ATLANTI-CULTURE
31 mars 2026
"Un certain sourire" : un petit roman tendre et cruel - à la Sagan! - servi, ici, par une remarquable lectrice
De : Françoise Sagan Version audio réalisée par les éditions Audiolib parue en 2023 Texte lu par Lola Naymark Durée : 3 h 06 20,90 Euros ; 18,95 Euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1956 chez Julliard 191 pages)
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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