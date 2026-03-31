POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Un certain sourire"
See image caption

ATLANTI-CULTURE

31 mars 2026

"Un certain sourire" : un petit roman tendre et cruel - à la Sagan! - servi, ici, par une remarquable lectrice

De : Françoise Sagan Version audio réalisée par les éditions Audiolib parue en 2023 Texte lu par Lola Naymark Durée : 3 h 06 20,90 Euros ; 18,95 Euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1956 chez Julliard 191 pages)

Photo of Bertrand Ruault pour Culture-Tops
Bertrand Ruault pour Culture-Tops Go to Bertrand Ruault pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Un certain sourire , Françoise Sagan , Lola Naymark , Edition brochée , Audiolib

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault pour Culture-Tops image
Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi
2Les Français vident leur Livret A sans que la consommation reparte, mais où passe donc l’argent ?
3Le mirage de l’hydrogène vert : malgré une demande qui n’existe pas, des coûts trop élevés et d’importants obstacles techniques, la Commission européenne y croit toujours
4La richesse de l’Occident se serait construite sur l’exploitation des ressources des pays du Sud ? Voilà les éléments qui prouvent que c’est largement faux
5Recherche matières premières désespérément : comment l’Occident s’est enfermé dans le piège d’une économie à (de moins en moins) forte valeur ajoutée intellectuelle
6Retraites : et si on arrêtait de mentir aux Français ?
7Pologne, Italie, Finlande : ces pays dont les succès économiques devraient nous inspirer alors que le PIB français / habitant passe sous la moyenne européenne pour la 4e année consécutive