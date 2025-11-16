POLITIQUE
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre son homologue grec à Athènes, le 16 novembre 2025.

© ANGELOS TZORTZINIS / AFP

ENTOURAGE

16 novembre 2025

Ukraine : ce nouveau scandale de corruption qui menace Zelensky et pourrait miner l’effort de guerre

Alors que l’armée ukrainienne peine à contenir la pression russe et que le pays s’enfonce dans une nouvelle crise énergétique à l’approche de l’hiver, un scandale de corruption d’ampleur éclate au sommet de l’État. La révélation d’un vaste système de pots-de-vin au sein d’Energoatom, impliquant un proche du président Zelensky, fragilise davantage un pouvoir déjà contesté et fait surgir au grand jour une lutte d’influence entre élites ukrainiennes pour le contrôle du secteur énergétique, un pilier vital de l’effort de guerre.

Photo of Tetyana Malyarenko
Photo of Stefan Wolff
Tetyana Malyarenko Go to Tetyana Malyarenko page et Stefan Wolff Go to Stefan Wolff page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Tetyana Malyarenko image
Tetyana Malyarenko

Tetyana Malyarenko est professeur de relations internationales, professeur Jean Monnet de sécurité européenne, Université nationale d'Odessa Académie de droit.

Stefan Wolff image
Stefan Wolff

Stefan Wolff est professeur de sécurité internationale à l'Université de Birmingham.