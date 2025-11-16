ENTOURAGE

16 novembre 2025

Ukraine : ce nouveau scandale de corruption qui menace Zelensky et pourrait miner l’effort de guerre

Alors que l’armée ukrainienne peine à contenir la pression russe et que le pays s’enfonce dans une nouvelle crise énergétique à l’approche de l’hiver, un scandale de corruption d’ampleur éclate au sommet de l’État. La révélation d’un vaste système de pots-de-vin au sein d’Energoatom, impliquant un proche du président Zelensky, fragilise davantage un pouvoir déjà contesté et fait surgir au grand jour une lutte d’influence entre élites ukrainiennes pour le contrôle du secteur énergétique, un pilier vital de l’effort de guerre.