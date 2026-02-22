POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un montage des portraits de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky.
See image caption
See copyright

SOCIETE UKRAINIENNE

22 février 2026

Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front

Quatre ans après le déclenchement de l’invasion par Vladimir Poutine, la guerre n’a pas seulement redessiné les lignes du front en Ukraine : elle a profondément déplacé celles de l’identité nationale. Bascule linguistique accélérée, unité politique renforcée, aspiration européenne consolidée… En cherchant à nier l’existence d’une nation ukrainienne, le Kremlin a-t-il paradoxalement contribué à la souder et à l’ancrer plus fermement encore dans le camp européen ?

Photo of Galia Ackerman
Photo of Cyrille Amoursky
Galia Ackerman Go to Galia Ackerman page et Cyrille Amoursky Go to Cyrille Amoursky page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Galia Ackerman image
Galia Ackerman

Galia Ackerman est docteure en histoire et chercheuse associée à l'université de Caen, Galia Ackerman est spécialiste de l'Ukraine et de l'idéologie de la Russie post-soviétique. Elle a été journaliste à RFI et à la revue Politique internationale. Elle est notamment l'auteure, aux éditions Premier Parallèle, de Traverser Tchernobyl (2016, rééd augmentée 2022). Elle a cofondé la revue Desk-Russie. Elle a également dirigé le numéro 77 de La Règle du jeu consacré à l'Ukraine (octobre 2022). 

Cyrille Amoursky image
Cyrille Amoursky

Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.

Populaires

1Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec
2Contre l’avis de Bercy, le Sénat vient de durcir les sanctions contre les retards de paiement
3La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
4Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
5Plusieurs milliers de glaciers se sont remis à grandir à travers la planète et ils posent tout autant de problèmes que ceux qui fondent
6LFI, pas d’extrême gauche ? Voilà ce que ne comprennent pas les Villepin et autres idiots utiles, niais ou alliés non avoués de Jean-Luc Mélenchon
7A fronts renversés : Juan Branco en soc-dem, Villepin en antifa