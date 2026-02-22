SOCIETE UKRAINIENNE
22 février 2026
Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
Quatre ans après le déclenchement de l’invasion par Vladimir Poutine, la guerre n’a pas seulement redessiné les lignes du front en Ukraine : elle a profondément déplacé celles de l’identité nationale. Bascule linguistique accélérée, unité politique renforcée, aspiration européenne consolidée… En cherchant à nier l’existence d’une nation ukrainienne, le Kremlin a-t-il paradoxalement contribué à la souder et à l’ancrer plus fermement encore dans le camp européen ?
Galia Ackerman est docteure en histoire et chercheuse associée à l'université de Caen, Galia Ackerman est spécialiste de l'Ukraine et de l'idéologie de la Russie post-soviétique. Elle a été journaliste à RFI et à la revue Politique internationale. Elle est notamment l'auteure, aux éditions Premier Parallèle, de Traverser Tchernobyl (2016, rééd augmentée 2022). Elle a cofondé la revue Desk-Russie. Elle a également dirigé le numéro 77 de La Règle du jeu consacré à l'Ukraine (octobre 2022).
Cyrille Amoursky est reporter de guerre et a grandi en Ukraine. Dès le début du conflit, il a notamment couvert l'invasion russe pour BFMTV, LCI, Quotidien, Le Parisien, Franc-Tireur.
