NEGOCIATIONS ARDUES

16 décembre 2025

UE–Mercosur : l’accord se rapproche, Paris s'isole dans l'opposition

Alors que Bruxelles espère conclure cette semaine un accord commercial historique avec les pays du Mercosur, la France se retrouve de plus en plus isolée dans son opposition. Entre pressions diplomatiques, concessions de dernière minute et mobilisation du monde agricole, le dossier cristallise les tensions européennes sur le commerce, l’agriculture et la souveraineté alimentaire.