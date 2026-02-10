POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président chinois Xi Jinping serre la main de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à leur sortie de l'Élysée, le 6 mai 2024, après une réunion trilatérale.
See image caption
See copyright

FAILLES EUROPEENNES

10 février 2026

UE : souveraineté en façade, dépendance en coulisses

À Bruxelles comme dans les capitales européennes, la souveraineté est devenue un mantra politique. Mais derrière les discours, l’Union européenne demeure profondément dépendante de puissances extérieures pour son énergie, sa défense, ses infrastructures numériques, ses paiements et ses chaînes industrielles critiques. Cette contradiction entre ambition affichée et réalité économique fragilise durablement la capacité de l’Europe à peser dans les rapports de force mondiaux.

Photo of Tobias Teuscher
Tobias Teuscher Go to Tobias Teuscher page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Tobias Teuscher image
Tobias Teuscher

Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.

Populaires

1Nécro, c’est trop : le certificat de décès d’Epstein rédigé la veille de sa mort
2Vérification d’âge : contrairement à ce qu’affirme Emmanuel Macron, France Identité n’est pas capable de garantir l’anonymat en ligne
3Du Covid à Epstein, de quoi les accusations de complotisme sont-elles devenues le nom ?
4Collecte des déchets : ces collectivités territoriales qui ont transformé un service public efficace en nouveau royaume d’Ubu Roi
5"L’homme par qui la peste arriva" ne regrette (presque) rien : entretien exclusif avec Renaud Camus
6Mario Draghi, Philippe Aghion et d’autres font campagne pour des réformes très fédérales de l’Europe
7Ces ailes que Sébastien Lecornu se sent discrètement pousser pour 2027…