FAILLES EUROPEENNES

10 février 2026

UE : souveraineté en façade, dépendance en coulisses

À Bruxelles comme dans les capitales européennes, la souveraineté est devenue un mantra politique. Mais derrière les discours, l’Union européenne demeure profondément dépendante de puissances extérieures pour son énergie, sa défense, ses infrastructures numériques, ses paiements et ses chaînes industrielles critiques. Cette contradiction entre ambition affichée et réalité économique fragilise durablement la capacité de l’Europe à peser dans les rapports de force mondiaux.