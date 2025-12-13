POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat.

©

Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat.

UNION EUROPEENNE

13 décembre 2025

L’UE est plus un rempart pour la civilisation européenne que ne le croient les Américains

Souvent confondue avec l’Union européenne, l’Europe ne se réduit pourtant ni à Bruxelles ni à ses traités. Au-delà des débats institutionnels, l’enjeu décisif pour l'Europe demeure civilisationnel : sans conscience de son identité, de sa mémoire et de son destin commun, l’Europe resterait vulnérable, qu’elle soit unie ou fragmentée.

Photo of David Engels
David Engels Go to David Engels page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
David Engels image
David Engels

David Engels est historien et professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Il est notamment l'auteur du livre : Le déclin. La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Quelques analogies, Paris, éditions du Toucan, 2013.

Populaires

1Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
2Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump
3À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
4« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
5Pour France Info, les marchés de Noël sont des vestiges du nazisme (et la France en est championne)
6Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
7L’Express fait sauter le vernis libéral du RN & voit Le Pen-Bardella divorcer, Marianne voit Villiers réconcilier les 3 droites françaises; Sarkozy annonce la révolution dans le Point; Shein excelle dans la manipulation politique, Sébastien Lecornu aussi