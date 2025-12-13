©
Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat.
UNION EUROPEENNE
13 décembre 2025
L’UE est plus un rempart pour la civilisation européenne que ne le croient les Américains
Souvent confondue avec l’Union européenne, l’Europe ne se réduit pourtant ni à Bruxelles ni à ses traités. Au-delà des débats institutionnels, l’enjeu décisif pour l'Europe demeure civilisationnel : sans conscience de son identité, de sa mémoire et de son destin commun, l’Europe resterait vulnérable, qu’elle soit unie ou fragmentée.
6 min de lecture
David Engels est historien et professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Il est notamment l'auteur du livre : Le déclin. La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Quelques analogies, Paris, éditions du Toucan, 2013.
Populaires
David Engels est historien et professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Il est notamment l'auteur du livre : Le déclin. La crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Quelques analogies, Paris, éditions du Toucan, 2013.