UNION EUROPEENNE

13 décembre 2025

L’UE est plus un rempart pour la civilisation européenne que ne le croient les Américains

Souvent confondue avec l’Union européenne, l’Europe ne se réduit pourtant ni à Bruxelles ni à ses traités. Au-delà des débats institutionnels, l’enjeu décisif pour l'Europe demeure civilisationnel : sans conscience de son identité, de sa mémoire et de son destin commun, l’Europe resterait vulnérable, qu’elle soit unie ou fragmentée.