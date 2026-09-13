RIVALITES ENTRE MOSCOU ET ANKARA
13 septembre 2026
Turquie et Russie : un rapprochement économique sur fond de rivalité politique
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les échanges économiques entre Ankara et Moscou ont atteint des niveaux inédits. Mais derrière ce rapprochement commercial se dessine une réalité plus complexe : tout en maintenant des liens étroits avec la Russie, la Turquie défend ses intérêts en mer Noire, au Moyen-Orient et dans le Caucase, et se rapproche progressivement de l’Occident.
7 min de lecture
Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».
Populaires
Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».