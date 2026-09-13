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Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan se serrent la main lors d'une rencontre en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, le 1er septembre 2026.
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RIVALITES ENTRE MOSCOU ET ANKARA

13 septembre 2026

Turquie et Russie : un rapprochement économique sur fond de rivalité politique

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les échanges économiques entre Ankara et Moscou ont atteint des niveaux inédits. Mais derrière ce rapprochement commercial se dessine une réalité plus complexe : tout en maintenant des liens étroits avec la Russie, la Turquie défend ses intérêts en mer Noire, au Moyen-Orient et dans le Caucase, et se rapproche progressivement de l’Occident.

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MOTS-CLES

Russie , Turquie , Moscou , Ankara , Kremlin , coopération , géopolitique , défense , stratégie , partenariat , Vladimir Poutine , Recep Tayyip Erdogan , poutine , Erdogan , sanctions , pétrole

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Nikita Smagin

Nikita Smagin est spécialiste de l'Iran, de l'islamisme et de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Il est l'auteure du livre « L'Iran pour tous : les paradoxes de la vie dans une autocratie sous sanctions ».

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