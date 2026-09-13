RIVALITES ENTRE MOSCOU ET ANKARA

Turquie et Russie : un rapprochement économique sur fond de rivalité politique

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les échanges économiques entre Ankara et Moscou ont atteint des niveaux inédits. Mais derrière ce rapprochement commercial se dessine une réalité plus complexe : tout en maintenant des liens étroits avec la Russie, la Turquie défend ses intérêts en mer Noire, au Moyen-Orient et dans le Caucase, et se rapproche progressivement de l’Occident.