Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Géopolitiqueil y a 3 heures
Donald Trump prédisant l'apocalypse migratoire pour l'Europe depuis le siège de l'ONU
Donald Trump prédisant l'apocalypse migratoire pour l'Europe depuis le siège de l'ONU © AFP or licensors
Bras de fer

Trump en Asie : vers la fin de la guerre commerciale entre États-Unis et Chine (et à quel prix…) ?

Donald Trump assure que la Chine finira par signer un accord. Pourtant, à la veille de sa rencontre avec Xi Jinping au sommet de l’APEC, la rivalité sino-américaine s’enracine plus qu’elle ne s’apaise. Les surtaxes, les restrictions sur les exportations stratégiques et l’« arsenalisation » du commerce ont transformé la guerre économique en duel d’influence. Une trêve est possible, mais fragile : les deux puissances restent prisonnières d’une dépendance mutuelle – les terres rares contre les microprocesseurs – et d’une méfiance politique croissante.

avec Jean-Marc Siroën
author imageJean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

Voir la bio »

Trump en Asie : vers la fin de la guerre commerciale entre États-Unis et Chine (et à quel prix…) ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

InternationalPolitiqueEconomie