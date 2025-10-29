Bras de fer

Trump en Asie : vers la fin de la guerre commerciale entre États-Unis et Chine (et à quel prix…) ?

Donald Trump assure que la Chine finira par signer un accord. Pourtant, à la veille de sa rencontre avec Xi Jinping au sommet de l’APEC, la rivalité sino-américaine s’enracine plus qu’elle ne s’apaise. Les surtaxes, les restrictions sur les exportations stratégiques et l’« arsenalisation » du commerce ont transformé la guerre économique en duel d’influence. Une trêve est possible, mais fragile : les deux puissances restent prisonnières d’une dépendance mutuelle – les terres rares contre les microprocesseurs – et d’une méfiance politique croissante.