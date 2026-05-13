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Le président Donald Trump s'adresse aux médias
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PAS SI VITE

13 mai 2026

Trump affaibli aux États-Unis ? Voilà pourquoi certains confondent leurs souhaits avec la réalité politique américaine

Les primaires républicaines dans l’Indiana montrent que Donald Trump conserve une base solide, malgré ce qu’en disent certains commentateurs. Pour Elizabeth Sheppard, ce résultat s’explique par des dynamiques locales et culturelles propres aux États-Unis, souvent mal comprises depuis l’Europe, et ne signale pas une perte d’influence du trumpisme au sein de son électorat.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , primaires , élections , électorat

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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