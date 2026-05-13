PAS SI VITE
13 mai 2026
Trump affaibli aux États-Unis ? Voilà pourquoi certains confondent leurs souhaits avec la réalité politique américaine
Les primaires républicaines dans l’Indiana montrent que Donald Trump conserve une base solide, malgré ce qu’en disent certains commentateurs. Pour Elizabeth Sheppard, ce résultat s’explique par des dynamiques locales et culturelles propres aux États-Unis, souvent mal comprises depuis l’Europe, et ne signale pas une perte d’influence du trumpisme au sein de son électorat.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.