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Blurred backgroundUne photo distribuée le 29 septembre 2020 par l'Observatoire européen austral (ESO) montre une vue d'artiste du trou noir central et des galaxies piégées dans son réseau de gaz.
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OBJETS MASSIFS

29 juin 2026

Trous noirs supermassifs : tout ce que les astronomes continuent d'apprendre sur ces objets mystérieux

Les trous noirs supermassifs figurent parmi les objets les plus fascinants et les plus mystérieux de l’Univers. Presque toutes les galaxies massives observées en abritent un en leur centre.

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MOTS-CLES

science , astronomie , trous noirs , supermassifs , observations , télescope spatial James Webb , gravité , centre des galaxies

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mary Ogborn
Doctorante en astrophysique

Mary Ogborn est doctorante en astrophysique à l'université de Pennsylvanie, spécialisée dans les trous noirs.

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