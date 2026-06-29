OBJETS MASSIFS
29 juin 2026
Trous noirs supermassifs : tout ce que les astronomes continuent d'apprendre sur ces objets mystérieux
Les trous noirs supermassifs figurent parmi les objets les plus fascinants et les plus mystérieux de l’Univers. Presque toutes les galaxies massives observées en abritent un en leur centre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Mary Ogborn est doctorante en astrophysique à l'université de Pennsylvanie, spécialisée dans les trous noirs.
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A PROPOS DES AUTEURS
Mary Ogborn est doctorante en astrophysique à l'université de Pennsylvanie, spécialisée dans les trous noirs.