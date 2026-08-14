BROUILLARD MENTAL

Trop chaud pour penser ? Voilà comment les canicules affectent notre cerveau

Et si la chaleur ne nous rendait pas seulement plus fatigués, mais aussi moins performants intellectuellement ? Lorsque les températures grimpent, le cerveau doit mobiliser davantage de ressources pour maintenir l’organisme à la bonne température. Déshydratation, perturbation du fonctionnement neuronal et sommeil dégradé peuvent alors affecter l’attention, la mémoire, la concentration et la prise de décision.