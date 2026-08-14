BROUILLARD MENTAL
14 août 2026
Trop chaud pour penser ? Voilà comment les canicules affectent notre cerveau
Et si la chaleur ne nous rendait pas seulement plus fatigués, mais aussi moins performants intellectuellement ? Lorsque les températures grimpent, le cerveau doit mobiliser davantage de ressources pour maintenir l’organisme à la bonne température. Déshydratation, perturbation du fonctionnement neuronal et sommeil dégradé peuvent alors affecter l’attention, la mémoire, la concentration et la prise de décision.
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MOTS-CLESscience , cerveau , recherche , découverte , impact , chaleur , canicule , dangers , risques , santé , cellules , recherche médicale
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.