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Une passagère utilise un ventilateur pour se rafraîchir en attendant son train à la gare de Saint-Jean, à Bordeaux.
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BROUILLARD MENTAL

14 août 2026

Trop chaud pour penser ? Voilà comment les canicules affectent notre cerveau

Et si la chaleur ne nous rendait pas seulement plus fatigués, mais aussi moins performants intellectuellement ? Lorsque les températures grimpent, le cerveau doit mobiliser davantage de ressources pour maintenir l’organisme à la bonne température. Déshydratation, perturbation du fonctionnement neuronal et sommeil dégradé peuvent alors affecter l’attention, la mémoire, la concentration et la prise de décision.

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MOTS-CLES

science , cerveau , recherche , découverte , impact , chaleur , canicule , dangers , risques , santé , cellules , recherche médicale

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dan Baumgardt

Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.

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