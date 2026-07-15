POINT DE VUE
15 juillet 2026
Trop catholiques pour faire de bons officiers
Un scandale a éclaté, selon lequel des élèves issus d’écoles catholiques indépendantes auraient été délibérément écartés lors du processus d’admission dans un lycée militaire. Cette affaire, qui nous rappelle que les victimes de discrimination ne sont pas toujours celles auxquelles on pourrait s’attendre ni celles qui en font leur fond de commerce, met en lumière un problème plus profond touchant l’institution militaire : l’armée peut-elle aujourd’hui se passer des familles traditionnelles qui continuent d’inculquer à leurs enfants, outre la foi, l’amour de leur pays et le sens du sacrifice ?
4 min de lecture
Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021).
Populaires
Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021).