POINT DE VUE

Trop catholiques pour faire de bons officiers

Un scandale a éclaté, selon lequel des élèves issus d’écoles catholiques indépendantes auraient été délibérément écartés lors du processus d’admission dans un lycée militaire. Cette affaire, qui nous rappelle que les victimes de discrimination ne sont pas toujours celles auxquelles on pourrait s’attendre ni celles qui en font leur fond de commerce, met en lumière un problème plus profond touchant l’institution militaire : l’armée peut-elle aujourd’hui se passer des familles traditionnelles qui continuent d’inculquer à leurs enfants, outre la foi, l’amour de leur pays et le sens du sacrifice ?