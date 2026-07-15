POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des élèves trient des livres lors de la rentrée scolaire au Prytanée militaire, ancien collège royal Henri-le-Grand ou collège Henri-IV, devenu en 1762 une école préparatoire militaire à La Flèche, dans le nord-ouest de la France, le 3 septembre 2018.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

15 juillet 2026

Trop catholiques pour faire de bons officiers

Un scandale a éclaté, selon lequel des élèves issus d’écoles catholiques indépendantes auraient été délibérément écartés lors du processus d’admission dans un lycée militaire. Cette affaire, qui nous rappelle que les victimes de discrimination ne sont pas toujours celles auxquelles on pourrait s’attendre ni celles qui en font leur fond de commerce, met en lumière un problème plus profond touchant l’institution militaire : l’armée peut-elle aujourd’hui se passer des familles traditionnelles qui continuent d’inculquer à leurs enfants, outre la foi, l’amour de leur pays et le sens du sacrifice ?

Photo of Hélène de Lauzun
Hélène de Lauzun Go to Hélène de Lauzun page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

écoles catholiques , armées françaises , forces armées , officiers , religion , Prytanée , La Flèche , discrimination

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Hélène de Lauzun image
Hélène de Lauzun

Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021). 