FACTEURS DE RISQUE

15 mars 2026

Travail de nuit et cancer du sein : la science moins sûre que la Justice

La justice française vient de reconnaître le lien entre le cancer du sein d’une infirmière et 25 années de travail de nuit, relançant le débat sur les risques sanitaires liés aux horaires décalés. Si la recherche scientifique évoque depuis longtemps une perturbation des rythmes biologiques susceptible d’augmenter certains risques de cancer, les preuves restent essentiellement statistiques et multifactorielle. Entre signaux d’alerte scientifiques et prudence médicale, que sait-on réellement aujourd’hui de l’impact du travail nocturne sur la santé ?