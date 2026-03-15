FACTEURS DE RISQUE
15 mars 2026
Travail de nuit et cancer du sein : la science moins sûre que la Justice
La justice française vient de reconnaître le lien entre le cancer du sein d’une infirmière et 25 années de travail de nuit, relançant le débat sur les risques sanitaires liés aux horaires décalés. Si la recherche scientifique évoque depuis longtemps une perturbation des rythmes biologiques susceptible d’augmenter certains risques de cancer, les preuves restent essentiellement statistiques et multifactorielle. Entre signaux d’alerte scientifiques et prudence médicale, que sait-on réellement aujourd’hui de l’impact du travail nocturne sur la santé ?
6 min de lecture
Alain TOLEDANO, Cancérologue à l’Institut de Radiothérapie Hartmann. Président de l’institut Rafaël
Professeur affilié au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Chaire Santé Intégrative-Président de la Société Française d'Oncologie Intégrative
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