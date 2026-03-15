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Au CHU d'Angers, une équipe chirurgicale utilise le système d'imagerie médicale en temps réel Loop-X pour sécuriser l'intervention sur la colonne vertébrale d'une patiente atteinte d'un cancer du sein métastatique.
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FACTEURS DE RISQUE

15 mars 2026

Travail de nuit et cancer du sein : la science moins sûre que la Justice

La justice française vient de reconnaître le lien entre le cancer du sein d’une infirmière et 25 années de travail de nuit, relançant le débat sur les risques sanitaires liés aux horaires décalés. Si la recherche scientifique évoque depuis longtemps une perturbation des rythmes biologiques susceptible d’augmenter certains risques de cancer, les preuves restent essentiellement statistiques et multifactorielle. Entre signaux d’alerte scientifiques et prudence médicale, que sait-on réellement aujourd’hui de l’impact du travail nocturne sur la santé ?

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MOTS-CLES

cancer , facteurs de risque , cancer du sein , traitements , malades , patients , corps , Alcool , travail de nuit , rythme de sommeil , manque de sommeil , médecins , cancérologie , cancérologues , métiers à risque , horaires décalés

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain Toledano
Cancerologue

Alain TOLEDANO, Cancérologue à l’Institut de Radiothérapie Hartmann. Président de l’institut Rafaël

Professeur affilié au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Chaire Santé Intégrative-Président de la Société Française d'Oncologie Intégrative


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