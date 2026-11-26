ATLANTI-CULTURE
26 novembre 2026
"Toutes les choses géniales" : remède à la mélancolie
Une pièce de théâtre de Duncan Macmillan et Johnny Danahoe, mise en scène par Bénédicte Bailby & Laurence Gray.
3 min de lecture
Thème
Une petite fille de sept ans, confrontée à la tentative de suicide de sa mère et au désarroi de son père, va décider d’écrire une liste de « toutes les choses géniales » pour lesquelles on mérite de vivre, et ainsi tenter de sauver sa mère de la dépression.
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Mathilde Cazeneuve est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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