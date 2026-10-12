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ATLANTI'CULTURE

12 octobre 2026

Tout, de Régis Debray : un testament intellectuel entre révolte et sagesse

Un livre testamentaire, bilan d’une vie partagée entre révoltes politiques et proximité d’hommes de pouvoir

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MOTS-CLES

Regis Debray , Editions Gallimard , Tout , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Patrick Petit pour Culture-Tops.

Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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