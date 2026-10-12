ATLANTI'CULTURE
12 octobre 2026
Tout, de Régis Debray : un testament intellectuel entre révolte et sagesse
Un livre testamentaire, bilan d’une vie partagée entre révoltes politiques et proximité d’hommes de pouvoir
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MOTS-CLESRegis Debray , Editions Gallimard , Tout , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
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