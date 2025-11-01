JOUR DES MORTS

1 novembre 2025

Toussaint : ce droit funéraire méconnu qui permet de régler ces conflits qui se multiplient autour du deuil

Derrière la Toussaint et les hommages paisibles, un droit souvent méconnu : renouvellements de concessions, crémations mal encadrées, frais abusifs ou conflits familiaux. Le droit funéraire, éparpillé et mal compris, reste pourtant une protection essentielle pour les familles confrontées à la perte et à l’émotion.