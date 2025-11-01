Une femme dépose des fleurs et nettoie une niche funéraire dans un cimetière. (Image d'illustration)
JOUR DES MORTS
1 novembre 2025
Toussaint : ce droit funéraire méconnu qui permet de régler ces conflits qui se multiplient autour du deuil
Derrière la Toussaint et les hommages paisibles, un droit souvent méconnu : renouvellements de concessions, crémations mal encadrées, frais abusifs ou conflits familiaux. Le droit funéraire, éparpillé et mal compris, reste pourtant une protection essentielle pour les familles confrontées à la perte et à l’émotion.
A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice Majza, maître de conférences et directrice du Diplôme Universitaire de Droit funéraire à l’université de Caen Normandie.
