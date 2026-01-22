©
Le président américain Donald Trump prend la parole lors d'une réception avec des chefs d'entreprise en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le 21 janvier 2026.
UNIE... OU PAS ?
22 janvier 2026
Tous contre Trump… jusqu’au moment de s’accorder sur la stratégie de l’UE face à son « tourmenteur » américain
Le président du Conseil européen, António Costa, a convié ce jeudi les Vingt-Sept à une session extraordinaire, consacrée à la crise avec les États-Unis autour du Groënland.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
Cyrille Bret enseigne à Sciences Po Paris.
