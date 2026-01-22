UNIE... OU PAS ?

22 janvier 2026

Tous contre Trump… jusqu’au moment de s’accorder sur la stratégie de l’UE face à son « tourmenteur » américain

Le président du Conseil européen, António Costa, a convié ce jeudi les Vingt-Sept à une session extraordinaire, consacrée à la crise avec les États-Unis autour du Groënland.