ILS SONT OU ?

Toujours plus d’agents de l’Education nationale, chaque année moins d’élèves mais pas moins de classes sans profs… : alerte à la gestion désastreuse

C'est la même histoire à chaque rentrée : des classes sans profs, alors que le nombre d'élèves recule très sensiblement. Résultat, des classes plus remplies que la moyenne européenne. Pour Léonard Moulin, chargé de recherche à l'Ined, et Baptiste Larseneur, expert éducation à l'Institut Montaigne, ce n'est pourtant pas une surprise : la baisse démographique était prévisible depuis 2015. Entretien croisé sur une gestion défaillante d'un phénomène pourtant anticipé.