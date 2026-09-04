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ILS SONT OU ?

4 septembre 2026

Toujours plus d’agents de l’Education nationale, chaque année moins d’élèves mais pas moins de classes sans profs… : alerte à la gestion désastreuse

C'est la même histoire à chaque rentrée : des classes sans profs, alors que le nombre d'élèves recule très sensiblement. Résultat, des classes plus remplies que la moyenne européenne. Pour Léonard Moulin, chargé de recherche à l'Ined, et Baptiste Larseneur, expert éducation à l'Institut Montaigne, ce n'est pourtant pas une surprise : la baisse démographique était prévisible depuis 2015. Entretien croisé sur une gestion défaillante d'un phénomène pourtant anticipé.

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MOTS-CLES

Éducation nationale , baisse démographique , effectifs enseignants , AESH , école inclusive , classes surchargées , carte scolaire , DEPP , institut montaigne , Ined

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Léonard Moulin

Léonard Moulin est chargé de recherche à l'Institut national d'études démographiques (Ined), spécialiste de la démographie et de ses effets sur les politiques publiques, notamment scolaires.

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Baptiste Larseneur

Baptiste Larseneur est expert résident à l'Institut Montaigne sur les questions d'éducation et responsable de projets liés au développement du capital humain et au développement économique des territoires.

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