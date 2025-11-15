INDICES DANS LE COSMOS

15 novembre 2025

Théorie des cordes : des scientifiques explorent de nouvelles méthodes pour vérifier cette hypothèse qui pourrait unir toute la physique

Alors que la théorie des cordes demeure la candidate la plus sérieuse pour unifier toutes les forces de la nature, sa mise à l’épreuve expérimentale reste un immense défi. Faute de pouvoir recréer les énergies colossales nécessaires dans les collisionneurs de particules, les scientifiques tournent désormais leur regard vers le cosmos : l'expansion accélérée de l’Univers, les trous noirs et les ondes gravitationnelles pourraient enfin offrir des indices pour vérifier ou contredire cette ambitieuse théorie.