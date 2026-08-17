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Le géant chimique japonais Toray a dévoilé, lors du salon des nanotechnologies de Tokyo, une puce de test sanguin en plastique permettant de diagnostiquer diverses maladies à partir d'une seule goutte de sang.
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RECHERCHE MEDICALE

17 août 2026

Le test sanguin qui prédit le cancer du poumon existe déjà, voici ce qui nous sépare encore de son utilisation

Et si une simple prise de sang permettait un jour de repérer un cancer du poumon plus de cinq ans avant son diagnostic ? Une étude publiée dans Cell identifie 14 protéines sanguines associées au risque de développer la maladie. Une avancée prometteuse, mais qui ne signifie pas encore qu’un test est prêt pour le grand public.

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MOTS-CLES

santé , cancer , test sanguin , recherche , médecine , cancer du poumon , traitements , espoir , innovation , malades , patients , guérison , rémission

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain Toledano
Cancerologue

Alain TOLEDANO, Cancérologue à l’Institut de Radiothérapie Hartmann. Président de l’institut Rafaël

Professeur affilié au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Chaire Santé Intégrative-Président de la Société Française d'Oncologie Intégrative


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