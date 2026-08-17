RECHERCHE MEDICALE

Le test sanguin qui prédit le cancer du poumon existe déjà, voici ce qui nous sépare encore de son utilisation

Et si une simple prise de sang permettait un jour de repérer un cancer du poumon plus de cinq ans avant son diagnostic ? Une étude publiée dans Cell identifie 14 protéines sanguines associées au risque de développer la maladie. Une avancée prometteuse, mais qui ne signifie pas encore qu’un test est prêt pour le grand public.