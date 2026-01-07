©
Des bocaux en verre contenant des terres rares sont visibles dans l'entrepôt de Tradium, une entreprise spécialisée dans le négoce de terres rares, à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 4 novembre 2025.
MONOPOLE STRATEGIQUE
7 janvier 2026
Les terres rares : L'atout principal de la Chine et le talon d'Achille de l'occident
Dans un monde où l’économie, la technologie et la sécurité se mêlent de plus en plus, la question des terres rares — ces métaux essentiels aux voitures électriques, aux éoliennes, aux aimants de précision, aux smartphones et aux systèmes militaires — est en train de structurer les grandes rivalités internationales. À l’origine d’une véritable guerre des métaux, ce dossier dépasse aujourd’hui la simple logique commerciale pour devenir un enjeu stratégique central entre puissances et pour l’avenir industriel de l’Europe.
