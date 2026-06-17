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Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse conjointe à Palm Beach, en Floride, le 29 décembre 2025.
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MISE AU POINT

17 juin 2026

Tensions Trump/Netanyahu : le découplage en trompe l'oeil

Beaucoup d'articles ont été écrit sur ce découplage, la vérité est plus nuancée.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Benjamin Netanyahou , Etats-Unis , Israël , Liban , cessez-le-feu

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).