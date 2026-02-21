PRENEZ VOTRE DEFENSE EN MAIN MAIS PAS TROP

21 février 2026

Tensions sur les industries d’armement : la relation entre les États-Unis et l’Europe entre dans le dur

Washington demande à l’Europe d’augmenter ses dépenses militaires, mais freine toute véritable autonomie industrielle. Derrière cette contradiction apparente se dessine une logique ancienne : une Europe forte face aux menaces… mais durablement dépendante des États-Unis.