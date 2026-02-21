POLITIQUE
Les drapeaux des Etats-Unis et de l'UE lors d'une visite d'Etat. (Image d'illustration)
PRENEZ VOTRE DEFENSE EN MAIN MAIS PAS TROP

21 février 2026

Tensions sur les industries d’armement : la relation entre les États-Unis et l’Europe entre dans le dur

Washington demande à l’Europe d’augmenter ses dépenses militaires, mais freine toute véritable autonomie industrielle. Derrière cette contradiction apparente se dessine une logique ancienne : une Europe forte face aux menaces… mais durablement dépendante des États-Unis.

Vincent Desportes Go to Vincent Desportes page

A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Desportes image
Vincent Desportes

Vincent Desportes est un général de division de l'armée de terre française. Il vient de publier "La Dernière bataille de la France" (Gallimard).

 

